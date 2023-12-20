На початку грудня в тимчасово окупованому Криму, так і в державі-агресорі вибухнула «яєчна криза», пов'язана з раптовим та масовим зростанням цін на відповідну продукцію птахівництва. Причини даного колапсу пропаганда агресора скромно «опускає», а тим часом вони зводяться до банальної нестачі імпортних вакцин та добавок, без яких, як виявилося, масове виробництво «сучасних яєць» не під силу. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росія на тлі зростаючої величі очікує рятівні поставки яєць з Ірану і Туреччини, які анонсуються на всю країну з телевізора як порятунок.

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Крім обіцянок «наситити ринок турецькими яйцями» окупанти шукають крайніх, заявивши про таких в особі незаконних аграрних компаній «Партизан» із Журавлівки неподалік Сімферополя та «Октябрьський» у Полтавці на півночі окупованого Криму. «Федеральна антимонопольна служба» заявила про нібито «змову» їхніх власників щодо «необґрунтованого завищення цін», зазначає Асоціація реінтеграції Криму.

«Але варто констатувати, що лише в Криму курячі яйця виробляють до десяти підприємств і заявлений «партизансько-октябрський пакт» кардинально ситуацію змінити не зміг.

Ну, а нам залишається відзначити злочинних бенефіціарів цих фірм, названих на рівні кремлівських рупорів «яєчними хрещеними батьками» мало не світового масштабу".

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Для «Октябрьського» — це колаборант та колишній депутат Верховної ради АР Крим від «партії регіонів» Григорій Глобинець з його сімейством, а для «Партизана» — це колаборант і колишній депутат Верховної ради АР Крим від «партії регіонів» Петро Калин.

«Єдина різниця між двома цими аферистами „кримської весни“ полягає в тому, що Глобинець у 2014 році не був „перепризначений“ окупантами до злочинної „держради“, а Калин у ній досі. Не варто побоюватися і за їхнє подальше тимчасово безбідне існування в окупованому Криму, і за стабільність зростання цін на яйця, до чого згадані діячі все ж таки мають більш опосередковане відношення», — додають експерти Асоціації.

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Раніше повідомлялося, що окупанти скаржаться на «бавовну» у Криму.

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