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Україна

Дрони на Крим та влучання у Курську: окупанти поскаржились на «бавовну»

11:47 16 грудня 2023
дрони

Минула ніч знов була неспокійною в окупованому Криму.

Міноборони росії повідомило про масовану атаку безпілотників на півострів. У відомстві заявили, що нібито збито 32 дрони.

За дві години з 20:30 до 22:30 було знищено 26 безпілотників, ще шість дронів збили у період з 23:00 до 23:50.

Про постраждалих та руйнування окупанти не повідомляють. Українські військові атаку теж не коментували.

Крім Криму, дрони атакували Курську область. Йдеться про наліт на Дмитрівський та Залізногірський райони.

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За словами губернатора Старовойта, в області є влучання. Пошкодженні лінія електропередачі, компресорна станція та 8 будівель.

Зазначимо, цієї ночі російські варвари запускали по Україні «шахеди» з території Курської області. Інші хвилі ударних дронів йшли з Сещі (Брянщина) та Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край).

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Українські сили ППО знищили 30 дронів з 31 запущених.

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