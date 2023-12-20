Псевдонаукова концепція: кремль навмисно затуманив визначення «етнічних росіян», щоб включити до них українців і білорусів

Очільник кремля дедалі частіше покликається на навмисно широку, розпливчасту і псевдореалістичну концепцію російського суверенітету, намагаючись виправдати російські цілі з нав'язування своєї волі Україні та не тільки їй. Він також виступив на з'їзді партії «Єдина Росія» 17 грудня в москві і заявив, що «бути сильною — це життєва необхідність для росії», оскільки країна-агресорка або є «суверенною, самодостатньою державою, або не існує взагалі».

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«путін вже давно використовує розширене визначення „суверенітету росії“, яке трактує будь-які спроби кинути виклик російській владі або амбіціям як порушення російського суверенітету, — зазначають в Інституті вивчення війни. — Російські документи з питань національної безпеки та зовнішньої політики також передбачають право країни „захищати права співвітчизників за кордоном“, і росія навмисно визначила „співвітчизників“ у широкому сенсі як етнічних росіян і російськомовних, а не тільки тих, хто має російське громадянство. Кремль навмисно затуманив визначення „етнічних росіян“, щоб помилково включити до них українців і білорусів, і просуває поняття ширшого „русского мира“, що включає інші етнічні групи в росії та на колишній території Радянського Союзу і російської імперії. Розмита концепція зовнішнього російського суверенітету і того, хто підпадає під його захист, покликана виправдати силове нав'язування стратегічних цілей росії іншим країнам, як законне вираження обов'язків і прав російської держави на захист свого суверенітету. путін і російські чиновники регулярно посилаються на ці концепції російського суверенітету, щоб виправдати максималістські цілі путіна в повномасштабному вторгненні в Україну».

Зосередженість очільника кремля, вважають аналітики, на зв'язку між силою і суверенітетом формулює російські агресивні зусилля, спрямовані на досягнення стратегічних цілей росії і зменшення сили Заходу, як оборонні заходи, що захищають російський суверенітет.

«Таке формулювання дозволяє путіну стверджувати, що будь-які заходи, які посилюють російську могутність, спрямовані на захист російського народу, який він зобов'язаний захищати. Зосередженість на силі свідчить про те, що він вважає держави, які не можуть в односторонньому порядку нав'язати свою волю іншим, позбавленими суверенітету. Такий погляд на суверенітет дозволяє російським чиновникам виправдовувати будь-які дії росії проти будь-якої держави, яку путін вважає недостатньо сильною, щоб захистити себе, і ілюструє, що законні заклики до захисту суверенітету, як це прийнято в міжнародному праві, і надалі будуть означати для путіна дуже мало».

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з політологом Михайлом Саввою: «Російська влада вже не контролює процеси, які сама запустила».

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