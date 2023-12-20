Прикрив на полі бою собою побратимів: щемлива історія про українського захисника

У грудневий недільний день навіть небо плакало невпинно, коли прийшли провести Миколу Кірікоя до місця вічного спочинку у Городківці на Вінниччині так багато людей. А напередодні — зустрічали кортеж з воїном, що повертався додому на щиті, повідомляє Крижопільська газета «Сільські новини». Бійцю назавжди 47 років.

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«Микола відслужив строкову службу в армії, працював. А потім одружився зі своєю коханою Оленкою, у подружжя народився синочок. Прекрасний чоловік і батько, він прагнув своєю працею забезпечити родину. Мабуть, немає будинку в Городківці, де б не робили ремонти його руки. Безвідмовний, щирий, майстровитий, він завжди приходив на допомогу. Як і чимало українців, поїхав згодом на роботу за кордон. Коли розпочалася повномасштабна війна, міг би продовжувати там працювати. Але повернувся, пішов у ЗСУ, аби взяти участь у захисті рідної землі. Отієї, що зветься Україною. І що втілювала для нього маму, дружину, синочка, рідний дім, усю родину».

Молодший сержант Микола Кірікой служив навідником механізованого відділення. 13 грудня 2023 року свій останній бій поблизу населеного пункту Невельське Покровського району Донецької області.

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«Що ще можна додати до характеристики людини, яка повертається з-за кордону тоді, коли багато хто туди тікає. І яка прикриває своїм тілом молодших побратимів, рятуючи їм життя, — сказав начальник другого відділу Тульчинського РТЦК та СП Володимир Мороз. — Йому б одружити сина, бавитися з онуками, але смерть забрала Героя».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на фронті Івана Павлюка, який був нагороджений орденом «За мужність».

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