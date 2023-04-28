«Все життя він вирощував хліб»: історія українського захисника, який поліг на Донеччині

Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Невельське Донецької області, де рашисти не припиняють атак і несуть значні втрати, загинув сержант Федір Стригун. З жителем села Жорнище, що на Вінниччині, попрощались 27 квітня. До будинку, де він проживав, нескінченною рікою тік люд, несли оберемки квітів, стояли на колінах, плакали разом з родиною.

В останню путь героя провели земляки і бойові побратими

«Всі знали Федора як добру, порядну людину. Він все життя працював на землі, мав одну з найбільш мирних професій — хлібороб. Понад 30 років він пропрацював механізатором в місцевому сільгосппідприємстві. Був справжнім фахівцем своєї справи, — повідомляє Іллінецька територіальна громада. - Разом з дружиною Тетяною побудували власний будинок, виростили й виховали двох гарних дітей, тішилися онучатами… 18 червня Федір Іванович мав би відзначати свій 55-річний ювілей. Мріяв відсвяткувати його у колі найдорожчих людей, дружньої великої родини. Та війна внесла свої непоправні корективи».

У перші дні повномасштабного вторгнення росії Федір Стригун був мобілізований до роти охорони першого відділу Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А з травня продовжив службу в складі стрілецького батальйону 59-тої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Федір Стригун захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення

«Разом з побратимами захищав рідну землю на багатьох напрямках фронту — на території Миколаївської, Херсонської, Донецької областей. Загинув сержант Федір Стригун 23 квітня 2023 року в районі селища Невельське на Донеччині, де нині йдуть важкі бої».

Поховали героя на місцевому кладовищі за всіма військовими традиціями під виконання Державного Гімну України та військовий салют. Прапор, що огортав труну, військові передали дружині Тетяні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на Донбасі бійця Юрія Мазура, який до війни працював будівельником у Тульчині на Вінниччині.

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