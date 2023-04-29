37.39 / 37.97 40.90 / 41.71
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В грудні був нагороджений орденом «За мужність»: війна забрала життя ще одного героя

20:30 30 квітня 2023
Іван Павлюк

У Корделівці на Вінниччині в останню путь провели захисника Івана Павлюка. Нездійсненими залишилися мрії, невтішними від горя — батьки, дружина та дві сестри.

«Я думками постійно повертаюсь до крайньої поїздки на схід… Ми зустрілись з хлопцями, розвантажувались, жартували, серед них був Іван Павлюк. Жартували про Івана, що інструктору потрібна інструкція по розвантаженню, бо він — „Google“. Потім разом обідали, фотографувались. Я бачила, з якою повагою ставились до нього хлопці, як розповідали, що пройшли разом з Іваном в Сівері, наголошували, який він відповідальний, — пише волонтерка Олена Верлан-Кульшенко. — Народився Іван в сім'ї лінгвістки та військового. Мав сестру-двійняшку та молодшу сестру. Коли батьки працювали за кордоном, дитинство провів в Полтавській області. Згодом повернувся в Корделівку, де закінчив загальноосвітню школу з золотою медаллю. Вступив на історичний факультет Житомирського державного університету ім. І. Франка, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною».

На четвертому курсі пара вирішила вступити до лав Національної гвардії України військової частини 3028, перейшовши на заочну форму навчання. Починав службу з посади помічника гранатометника, згодом пройшов курс і став старшим розвідником. Далі разом з дружиною пройшли курс навчання на інструктора з бойової підготовки, отримали звання старшого сержанта.

«Іван завжди розвивався всесторонньо, був обізнаний у військовій справі, будівництві та техніці, займався паверліфтингом, — зазначає Олена Верлан-Кульшенко. - Через свою ерудованість отримав позивний Google. Неодноразово брав участь в ООС, мав грамоти і подяки від командувача ротно-тактичного угрупування. З початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами виконували різні завдання в Київській області, згодом на сході. В грудні був нагороджений орденом „За мужність“ ІІІ ступеню. На жаль, отримати її так і не встиг».

Життя молодого воїна обірвалось вночі 17 квітня в результаті артилерійського обстрілу на Донеччині. Він отримав травми, несумісні з життям. Залишились нездійсненними мрії про дітей, затишний будинок та спокійну старість.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Тульчині на Вінниччині в останню дорогу провели бійця Юрія Мазура, який загинув під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Невельське Донецької області.

Читайте також: «Експертизи ДНК чекали пів року»: український герой загинув, рятуючи побратима

353

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Календар городника

У травні буде три дні, коли нічого не можна ні сіяти, ні садити: календар городника на останній місяць весни

Джейсон Сантана

Замість привітання — у щелепу: відео скандального нокауту на 4-й секунді бою

В салоні SsangYong Tivoli

Названо три корейські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі корейці

Оля Полякова в Києві

Не за методою Луценко: Оля Полякова показала, як качає попу у бікіні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту