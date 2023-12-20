Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс: мер Кам’янського Андрій Білоусов розповів деталі

Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов та голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко стали пасажирами першого електропоїзда системи Dnipro City Express Дніпро — Кам’янське.

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«Доїхали швидко — приблизно за 40 хвилин. Вдячний керівництву „Укрзалізниці“ за такий важливий проєкт, реалізований за підтримки начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Дбати про комфорт та безпеку пасажирів насправді важливо», — зазначив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

В рамках нового проєкту «Укрзалізниці» щоденно два електропоїзди здійснюватимуть сім поїздок за маршрутом в кожному напрямку.

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Вагони капітально відремонтовані та модернізовані, мають безбар’єрний простір, оснащені пандусами та місцями для проїзду людей з інвалідністю. Є інклюзивні вбиральні, навігація шрифтом Брайля, а також місця для велосипедів, порти для заряджання ґаджетів, камери відеоспостереження тощо.

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