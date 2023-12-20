37.46 / 38.00 40.84 / 41.63
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс: мер Кам’янського Андрій Білоусов розповів деталі

17:14 20 грудня 2023
Мер Кам’янського Андрій Білоусов

Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов та голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко стали пасажирами першого електропоїзда системи Dnipro City Express Дніпро — Кам’янське.

«Доїхали швидко — приблизно за 40 хвилин. Вдячний керівництву „Укрзалізниці“ за такий важливий проєкт, реалізований за підтримки начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Дбати про комфорт та безпеку пасажирів насправді важливо», — зазначив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

В рамках нового проєкту «Укрзалізниці» щоденно два електропоїзди здійснюватимуть сім поїздок за маршрутом в кожному напрямку.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Вагони капітально відремонтовані та модернізовані, мають безбар’єрний простір, оснащені пандусами та місцями для проїзду людей з інвалідністю. Є інклюзивні вбиральні, навігація шрифтом Брайля, а також місця для велосипедів, порти для заряджання ґаджетів, камери відеоспостереження тощо.

РЕКЛАМА

136

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Торт без випікання

«Нереально смачний тортик без проблем»: три інгредієнти і всього п'ять хвилин на приготування

зодіак

Передчуття нового життєвого періоду: «офіційний» гороскоп від Анжели Перл на 2024 рік для всіх знаків зодіаку

салат

Новорічний салат «Вікінг» від Людмили Борщ: страва, яка обов’язково прикрасить ваш святковий стіл

Салат з кукурудзою та яблуком

Салат з кукурудзою та яблуком: справжня перлина новорічного столу

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту