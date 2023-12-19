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Суспільство та люди

Мер Кам’янського Андрій Білоусов розповів, для чого у місто приїздила телеведуча Єфросиніна: перші подробиці

11:54 19 грудня 2023
Маша Єфросиніна

У рамках всеукраїнської програми, ініційованою Оленою Зеленською «Ти як?», яка покликана допомогти українцям знайти джерело сили та відновити ментальне здоров’я, місто Кам’янське відвідала Марія Єфросиніна. Відома телеведуча є амбасадором цієї програми. Про це написав мер міста Андрій Білоусов на своїй сторінці у соцмережі.

«Дякуємо медикам, які щоденно піклуються про військових, допомагають впоратися із травмами та подолати важкий психоемоційний стан. Підтримуємо захисників та захисниць, залучаємо всі ресурси та створюємо умови для того, щоб наші Герої могли якомога швидше відновити своє здоров’я та адаптуватися до мирного життя», — зазначив Андрій Білоусов.

Спільно з міським головою Маша Єфросиніна відвідала Центр фізичної та психологічної реабілітації, де відновлюються військові. Поспілкувалися з воїнами та профільними фахівцями, ознайомили гостей з роботою закладу та його оснащенням.

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Марія високо оцінила роботу Кам’янського центру реабілітації, який побудували за підтримки Дніпропетровської ОВА, та висловила сподівання, що такі установи будуть відкриті в кожному місті України.

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