Нічна атака дронів: противник запускав «Шахеди» з трьох напрямків, збито понад 30 безпілотників

Напередодні увечорі російські окупанти в черговий раз розпочали атаку ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: Чауда — окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф. Баражуючі боєприпаси запускалися кількома хвилями.

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Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, усього зафіксовано пуски 35 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня пдо 03:30 21 грудня.

«Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях», — йдется у повідомленні.

У ДСНС повідомили про пожежу в складській будівлі на Київщині внаслідок влучання.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

Пожежу ліквідовано о 01:07 на площі 1500 кв.м. Була знищена будівля, 2 легкових автомобілі та позашляховик.

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Як повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін, під час роботи ППО уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі. «За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Уже вранці на місці буде працювати профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу», — зазначив він.

А на Миколаївщині уламками пошкоджено складську будівлю агропідприємства. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували, люди не постраждали.

Загалом протягом доби, що минула, ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

На фронті зафіксовано 99 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, ворог намагається вибити з лівого берегу Дніпра українські підрозділи, які контролюють невелику смугу у декілька кілометрів. На цьому напрямку росіяни зосередили значні сили. Але контрбатарейним вогнем нищиться велика кільість ворожої техніки. За її словами, росіяни і на цьому напрямку продовжують тактику «м'ясних штурмів».

За даними Генштабу, втрати особового складу армії противника на ранок 21 грудня перевищили 350 тисяч військових — за добу було ліквідовано більше тисячі окупантів.

Фото Генштабу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобів противника.

Раніше німецький експерт з безпеки та політичний радник Ніко Ланге припускав, що Україна робить ставку на виснаження ворога та збирає ресурси для нових операцій у 2024 році. Адже, як стверджувало видання Welt, багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли партнери, ще не було надано та використано.

Тим часом командувач Таврійського угруповання українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявляв, що українські війська відчувають нестачу 122-мм і 152-мм снарядів по всій лінії фронту. Хоч подібні проблеми є і у ворога, але російська армія наразі веде артилерійський вогонь зі швидкістю, що у п'ять-сім разів перевищує швидкість українських військ.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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