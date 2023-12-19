Дефіцит артилерії та затримки із західною допомогою знизять спроможність України планувати військові операції

Поєднання дефіциту артилерійських боєприпасів і затримок у наданні західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, змушує українські війська накопичувати боєприпаси і може затримати майбутні українські контрнаступальні операції. Командувач Таврійського угруповання українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю Reuters, опублікованому 18 грудня, що українські війська відчувають нестачу 122-мм і 152-мм снарядів по всій лінії фронту.

РЕКЛАМА

Мовляв, нестача боєприпасів змушує українські війська перерозподіляти артилерійські боєприпаси і переплановувати бойові завдання. Заступник міністра оборони України генерал Іван Гаврилюк також визнав 18 грудня, що дефіцит українських артилерійських боєприпасів триватиме, констатує Інститут вивчення війни.

Тарнавський заявив, що російські війська також мають проблеми з артилерійськими боєприпасами, хоча, за оцінками українських і західних офіційних осіб, російські війська наразі ведуть артилерійський вогонь зі швидкістю, що в п'ять-сім разів перевищує швидкість українських військ.

«Як російські, так і українські сили, ймовірно, витратили значну частину своїх запасів 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів радянських часів, що змусило обидві сторони шукати інші запаси цих боєприпасів за кордоном. Нещодавно росія отримала велику кількість цих снарядів з Північної Кореї, а Україна і її західні партнери докладають зусиль, щоб отримати ці снаряди з іноземних запасів. Незрозуміло, які можуть бути затримки або перешкоди в українських і західних зусиллях щодо отримання 122-мм і 152-мм снарядів, і як такі затримки можуть впливати на нинішній дефіцит в Україні», — зазначають аналітики.

РЕКЛАМА

Українські війська все частіше використовують надані Заходом 155-мм артилерійські системи на фронті, і можливі затримки в наданні західної безпекової допомоги можуть вплинути на наявні запаси 155-мм снарядів, хоча пакети американської допомоги нещодавно включали 155-мм снаряди. Іван Гаврилюк заявив, що Україна наразі зосереджується на вітчизняному виробництві безпілотників, щоб компенсувати дефіцит артилерійських снарядів, і планує виробляти 155-мм боєприпаси в Україні разом із західними компаніями у 2024 році.

Нестача артилерії та затримки із західною безпековою допомогою створюватимуть невизначеність в українських оперативних планах і, ймовірно, спонукатимуть українські сили економити ресурси, що може змусити українські війська приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над ділянками, де обмежені територіальні втрати є найменш руйнівними.

РЕКЛАМА

Дефіцит артилерії та затримки із західною допомогою, швидше за все, знизять спроможність України планувати та готуватися до контрнаступальних дій. Затримки в конкретному українському оперативному плануванні та матеріальному забезпеченні, необхідному для підготовки до контрнаступу, ймовірно, в свою чергу, відтермінують контрнаступальні операції 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Білий дім попередили про сумні наслідки нерішучості в питаннях допомоги Україні.

РЕКЛАМА

92

Читайте нас у Facebook та Instagram