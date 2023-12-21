Окупанти вдарили по Нікополю із важкої артилерії: є жертви (фото, відео)
Окупанти, які вночі запускали Україною дроні-камікадзе, вранці 21 грудня вдарили по Дніпропетровщині з важкої артилерії — під ударом опинився Нікополь.
Як повідомляє керівник обласної ОВА Сергій Лисак, погибли двоє жінок 60 та 46 років.
«Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні», — додав він.
Напередодні ворог також обстрілював місто з артилерії та запускав ударні дрони. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє чоловіків.
Були пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автобусну зупинку, автомобілі, лінії електропередач.
Під постійним обстрілом перебуває й Херсон, де вночі знов лунали вибухи.
«Під вогнем опинився медичний заклад. Ворожий снаряд пробив стіну на останньому поверсі. Серйозних руйнувань зазнало одне з відділень."Прилетіло» й по житловому будинку, в якому знаходилися люди. Лише дивом ніхто не постраждав", — повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Нагадаємо, що напередодні під час удару по Херсону поранення отримала родина: 28-річна жінка та троє її доньок 2, 4 та 9 років.
Фото зі сторінки Сергія Лисака94