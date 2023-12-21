Цій причині 30 років: Арнольд Шварценеггер розповів, чому щороку роздає різдвяні подарунки

Арнольд Шварценеггер, позашлюбний син якого дебютував у кіно, прибув на лос-анджелеську прем'єру 1-го сезону серіалу FUBAR від Netflix, яка відбулася в AMC The Grove. 76-річного зірку «Термінатора» помітили за тим, як він роздавав різдвяні подарунки в Молодіжному центрі Холленбека, відзначаючи щорічну традицію, яка, за його словами, була натхненна його першим Різдвом, проведеним у США в якості іммігранта.

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«Є причина, чому я роздаю подарунки в Бойл Хайтс вже більше 30 років, — пояснив Шварценеггер у підписі до відео. — Коли я вперше приїхав до Америки, мої друзі з Gold's Gym були дуже щедрими. Вони привели мене сюди на Різдво, і я відчув себе таким щасливим і залученим».

«Мені подобається віддавати і бачити посмішки на обличчях дітей, коли вони отримують свої подарунки. Щасливого Різдва!» — підсумував Шварценеггер.

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Говорячи далі про свій перший різдвяний досвід у США, Шварценеггер сказав у відео: «Вони подарували мені різдвяні подарунки, у них була прекрасна різдвяна ялинка, і я відчув себе частиною Америки, незважаючи на те, що я був іноземцем, я щойно приїхав до цієї країни. Я ніколи не забуду цю милість, доброту, тому я хотів зробити те ж саме, коли у мене з'явилися гроші. Ось чому протягом останніх 30 з чимось років я приїжджаю сюди. Мені приємно, що я можу ділитися добротою і надихати інших людей робити те ж саме».

На інших кадрах відео Шварценеггер роздає різдвяні подарунки відвідувачам, серед яких були сім'ї з дітьми. Він також спілкувався з ними і позував для фотографій.

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Раніше повідомлялося, що відомий блогер-бодібілдер Сергій Данілець, який серйозно постраждав у ДТП у центрі Києва, на одному зі змаганнь зустрівся зі славетним Арнольдом Шварценегером.

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