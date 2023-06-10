36.87 / 37.32 39.77 / 40.44
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Відомий блогер-бодібілдер серйозно постраждав у ДТП у центрі Києва (фото, відео)

10:47 10 червня 2023
Авто Сергія Данильця

У центрі Києва увечері 9 червня сталася моторошна ДТП, під час якої постраждав відомий блогер-бодібілдер Сергій Данілець.

Фото постраждалого з Instagram

Попередньо встановлено, що керманич легковика «БМВ» не впорався з керуванням та виїхав за межі автодороги, внаслідок чого авто вʼїхало у бетонний стовп.

Авто на швидкості врізалося у стовб

Водія медики госпіталізували у лікарню.

Триває перевірка. На місці працюють профільні служби.

Як свідчить інформація сторінки Данильця, він є успішним тренером і сам виступає на численних змаганнях. На одному з них він зустрівся зі славетним Арнольдом Шварценегером.

Сергій Данілець отримує нагороду

Нагадаємо, днями смертельна ДТП з кількома загиблими сталася на Полтавщині.

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Путін

Екстрене звернення путіна: що сказали в кремлі з приводу загальної мобілізації в рф

повістка

Ніколи не передавайте оригінали документів представнику ТЦК: адвокат про оформлення законної відстрочки від мобілізації

Торт

Просто та недорого: швидкий торт «Будапешт» від Ірини Хлєбнікової (відео)

Гороскоп

Нервовий день для Тельців, проблемний для Левів і вдалий для Терезів та Водоліїв: гороскоп на 10 червня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту