Відомий блогер-бодібілдер серйозно постраждав у ДТП у центрі Києва (фото, відео)
У центрі Києва увечері 9 червня сталася моторошна ДТП, під час якої постраждав відомий блогер-бодібілдер Сергій Данілець.
Попередньо встановлено, що керманич легковика «БМВ» не впорався з керуванням та виїхав за межі автодороги, внаслідок чого авто вʼїхало у бетонний стовп.
Водія медики госпіталізували у лікарню.
Триває перевірка. На місці працюють профільні служби.
Як свідчить інформація сторінки Данильця, він є успішним тренером і сам виступає на численних змаганнях. На одному з них він зустрівся зі славетним Арнольдом Шварценегером.
Нагадаємо, днями смертельна ДТП з кількома загиблими сталася на Полтавщині.60
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