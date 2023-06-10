Відомий блогер-бодібілдер серйозно постраждав у ДТП у центрі Києва (фото, відео)

У центрі Києва увечері 9 червня сталася моторошна ДТП, під час якої постраждав відомий блогер-бодібілдер Сергій Данілець.

Фото постраждалого з Instagram

Попередньо встановлено, що керманич легковика «БМВ» не впорався з керуванням та виїхав за межі автодороги, внаслідок чого авто вʼїхало у бетонний стовп.

Авто на швидкості врізалося у стовб

Водія медики госпіталізували у лікарню.

Триває перевірка. На місці працюють профільні служби.

Як свідчить інформація сторінки Данильця, він є успішним тренером і сам виступає на численних змаганнях. На одному з них він зустрівся зі славетним Арнольдом Шварценегером.

Сергій Данілець отримує нагороду

Нагадаємо, днями смертельна ДТП з кількома загиблими сталася на Полтавщині.

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