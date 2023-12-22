Батько футболіста збірної України отримав тяжке поранення під Бахмутом
Батька футболіста «Бордо» та збірної України Данила Ігнатенко, який влітку минулого року вперше був викликаний до табору національної команди, був тяжко поранений у боях з російським агресором під Бахмутом, повідомляє Girondins4Ever.
Як інформує видання, Ігнатенка-старшого (батька футболіста звати Ігорем) було евакуйовано до Німеччини, де він переніс операцію та проходить реабілітацію.
«Мій батько зараз на війні, він у найгарячішій точці України. Щодня думаю, чи зможу завтра поговорити з ним», — розповідав Данило Ігнатенко в одному з інтерв'ю у лютому.
Також повідомляється, що мати футболіста зараз мешкає в Італії.
Зазначимо, що 26-річний вихованець запорізької школи футболу Данило Ігнатенко до переїзду до «Бордо» з «Шахтаря» встиг пограти за місцевий «Металург», «Маріуполь», «Ференцварош», ставши з командою з Будапешта чемпіоном Угорщини, та «Дніпро-1». У футболці збірної України півзахисник провів 6 матчів та забив 1 м'яч. За інформацією джерела, Данило бере участь у кількох гуманітарних проєктах та підтримує армію України, маючи тісні зв'язки з асоціацією Ukraine Amitiés.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України присвятив гол у єврокубках тестеві, котрий загинув на війні.
Фото ФК «Бордо»183