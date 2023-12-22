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Спорт

Батько футболіста збірної України отримав тяжке поранення під Бахмутом

9:49 22 грудня 2023
Данило Ігнатенко

Батька футболіста «Бордо» та збірної України Данила Ігнатенко, який влітку минулого року вперше був викликаний до табору національної команди, був тяжко поранений у боях з російським агресором під Бахмутом, повідомляє Girondins4Ever.

Як інформує видання, Ігнатенка-старшого (батька футболіста звати Ігорем) було евакуйовано до Німеччини, де він переніс операцію та проходить реабілітацію.

«Мій батько зараз на війні, він у найгарячішій точці України. Щодня думаю, чи зможу завтра поговорити з ним», — розповідав Данило Ігнатенко в одному з інтерв'ю у лютому.

Також повідомляється, що мати футболіста зараз мешкає в Італії.

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Зазначимо, що 26-річний вихованець запорізької школи футболу Данило Ігнатенко до переїзду до «Бордо» з «Шахтаря» встиг пограти за місцевий «Металург», «Маріуполь», «Ференцварош», ставши з командою з Будапешта чемпіоном Угорщини, та «Дніпро-1». У футболці збірної України півзахисник провів 6 матчів та забив 1 м'яч. За інформацією джерела, Данило бере участь у кількох гуманітарних проєктах та підтримує армію України, маючи тісні зв'язки з асоціацією Ukraine Amitiés.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України присвятив гол у єврокубках тестеві, котрий загинув на війні.

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Фото ФК «Бордо»

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