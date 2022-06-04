Збірну України перед фіналом з Уельсом посилив футболіст із чемпіонату Франції (відео)

Збірна України з футболу, яка перебралася після перемоги над Шотландією (3:1) з Глазго до Кардіффа, продовжує останні приготування до фінального матчу за путівку на чемпіонат світу з Уельсом, який відбудеться на 30-тисячній арені «Кардіфф Сіті» 5 червня.

Напередодні лави «жовто-синіх» після оформлення британської візи поповнив 25-річний новачок національної команди, півзахисник французького «Бордо» Данило Ігнатенко, якого в готелі St. David`s тепло зустріли партнери зі збірної, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що судити фінал за путівку на чемпіонат світу довірили досвідченому іспанцю Антоніо Матеу Лаосу. Раніше 45-річний вчитель фізкультури, який проводив фінал Ліги чемпіонів-2020/2021, тричі перетинався з нашою національною командою. За суддівства іспанця збірна України у кваліфікації ЧС-2018 поступилася Хорватії — 0:1, у відборі на Євро-2020 розгромила Сербію — 5:0, а у кваліфікації ЧС-2022 виграла у Боснії та Герцеговини — 2:0.

До речі, на матч проти українців тренерський штаб збірної Уельсу, який очолює Роб Пейдж, зібрав найсильніший склад на чолі з титулованим Гаретом Бейлом, котрий вже покинув «Реал»:

воротарі — Уейн Хеннессі («Бернлі», Англія), Денні Уорд («Лестер», Англія), Адам Девіс («Шефілд Юнайтед», Англія);

захисники — Бен Девіс, Джо Родон (обидва — «Тоттенхем», Англія), Кріс Мефам («Борнмут», Англія), Кріс Хантер (без клубу), Рос Норрінгтон-Девіс («Шефілд Юнайтед», Англія), Коннор Робертс («Бернлі», Англія), Неко Уільямс («Ліверпуль», Англія);

півзахисники — Джо Аллен («Сток Сіті», Англія), Джо Моррел («Портсмут», Англія), Ітан Ампаду («Венеція», Італія), Меттью Сміт («Донкастер Роверс», Англія), Аарон Ремзі («Рейнджерс», Шотландія), Ділан Левітт («Манчестер Юнайтед», Англія), Гаррі Уілсон («Фулхем», Англія), Деніел Джеймс («Лідс», Англія), Уеслі Бернс («Іпсвіч», Англія);

нападники — Раббі Матондо («Серкль Брюгге», Бельгія), Сорба Томас («Хаддерсфілд», Англія), Джонатан Уільямс («Свіндон Таун», Англія), Гарет Бейл («Реал», Іспанія), Натан Бродхед («Сандерленд», Англія), Кіффер Мур («Борнмут», Англія), Бреннан Джонсон («Ноттінгем Форест», Англія), Рубін Колвілл, Марк Гарріс (обидва — «Кардіфф Сіті»).

Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл п'ять разів перемагав у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, що після гри з Уельсом команда Олександра Петракова проведе три матчі Ліги націй: 8-го та 14 червня — з Ірландією (у Дубліні та Лодзі) та 11-го — з Вірменією (у Лодзі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України у разі виходу на ЧС-2022 зіграє в одній групі з командами Англії, Ірану та США.

Фото uaf.ua, Twitter FA Wales

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