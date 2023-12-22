«Президент Франції простягає руку володимиру путіну!» Так паризькі оглядачі коментують заяву Еммануеля Макрона про те, що російський президент може бути запрошений до Франції наступного року на святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Раніше «ФАКТИ» публікували висловлювання відомого військового історика П'єра Сервента про наївність європейських лідерів.

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Під час інтерв'ю громадському телеканалу «France 5» журналісти попросили Еммануеля Макрона підтвердити, що володимир путін не буде запрошений на урочистості наступного року. Однак французький президент відповів несподівано і лаконічно з посмішкою на обличчі: «Ну, якщо тільки він не домовиться про мир і не змінить стан справ з Володимиром Зеленським».

На думку оглядачів, це була простягнута рука російському президенту. У цьому ж інтерв'ю Еммануель Макрон заявив, що, незважаючи на санкції, «російська економіка не впала» і «є різні питання», на які доведеться відповісти наступного року. Водночас президент Франції висловив занепокоєння щодо підтримки України з боку США в майбутньому.

На думку господаря Єлисейського палацу, необхідно створити ситуацію, яка допоможе Україні мирно домовитися з росією.

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Хоча Еммануель Макрон стверджував, що не можна дозволити росії виграти війну і запевняв, що Франція продовжить підтримувати Україну таким чином, щоб цього не сталося. Однак деякі оглядачі звертають увагу на те, що, говорячи про цю підтримку, він не додав — як робив це раніше — «доти, доки це буде необхідно».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Казахстан і Узбекистан ведуть переговори з Францією про купівлю винищувачів, які замінять МіГ-29, МіГ-31, Су-27 і Су-30.

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