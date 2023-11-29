Французький поцілунок великій геополітиці кремля

Нещодавно Вірменія провела військові навчання із США та ратифікує Римський статут. А ще раніше Пашинян охарактеризував ситуацію в Нагірному Карабасі як провал місії російських миротворців. Тобто тріск іде по всій путінській зовнішньополітичній конструкції, особливо знаючи про вражаючі новини з Центральної Азії. Начебто нещодавно стояли поруч і посміхалися путін і президенти Узбекистану та Казахстану. У гості їздили. А сьогодні з'ясовується, що Казахстан і Узбекистан ведуть переговори з Францією про купівлю винищувачів, які замінять МіГ-29, МіГ-31, Су-27 і Су-30, повідомляє Telegram-канал «СерпомПо».

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«З Казахстаном, наскільки ми розуміємо, питання закупівель — віддалена перспектива. Токаєв — людина обережна і розумно обережна. Можна припустити, що тема обговорювалася під час нещодавнього візиту в Казахстан Макрона. Але навіть саме обговорення закупівлі натовських винищувачів країною ОДКБ чудово свідчить про оцінку Казахстаном перспектив цієї організації і ролі в ній росії.

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А ось, що стосується Узбекистану, то тут, схоже, переговори в більш просунутій стадії. Причому, якщо вірно, що в країну неодноразово приїжджали представники компанії Dassault Aviation, то мова може йти про купівлю винищувачів Rafale. Раніше називалася цифра в 24 машини. Загалом, нехай і за інших обставин, але процес іде в тому ж напрямку, що у Вірменії, — вибудовування багатосторонніх гарантій безпеки, не покладаючись (як у випадку з країнами ОДКБ) тільки на росію. Причому співпраця з Францією має зрозумілі плюси".

Можна привітати великого геостратега сучасності та його прихильників із черговою новиною, що припала, як то кажуть, «в торець».

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«Ми знаємо, що вони дадуть відповідь, заспокоюючи. Це, мовляв, „ще не скоро“ або „може не відбутися“. Звичайне виправдання недалекоглядних недотеп».

Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітика про страхи путіна та настрої в російському суспільстві.

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