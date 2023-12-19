«Виникає погане відчуття»: депутатка Європарламенту про підтримку України

Депутатка Європарламенту, ексміністр закордонних справ Естонії Марина Кальюранд розповіла «Välisilma», що міжнародна підтримка України вже не є такою одностайною, і все частіше решта світу розглядає те, що відбувається в Україні, як європейську проблему. За її словами, напруженість у відносинах між ЄС і США, які перешкоджають виділенню обіцяних Україні грошей, є болючим ударом для України. Це вже можна побачити в поведінці та промовах президента Володимира Зеленського.

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«У деяких аспектах підтримка залишилася такою ж, як і була. Навіть сьогодні, якщо ви запитаєте або говорите про територіальну цілісність, державний суверенітет в ООН, більшість людей підтримують це. Проблема виникає з наступним кроком — що робити з агресором, як покарати постійного члена Ради Безпеки, який розпочав війну проти іншої суверенної держави. Потім ця реакція згасне, потім країни Африки, Латинської Америки, Азії не захочуть брати на себе відповідальність. У цьому проблема», — сказала Марина Кальюранд.

Європейська комісія виділила 10 мільярдів євро замороженої допомоги Угорщині напередодні засідання Ради ЄС. Кальюранд зазначила, що Єврокомісія стверджує, що ці кошти були виплачені в обмін на виконання зобов'язань і не були ціною за рішення Угорщини не перешкоджати рішенню про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

«Але дивлячись на картину, слухаючи ці коментарі, звичайно, виникає погане відчуття. Особливо, коли Угорщина або Орбан чітким голосом каже, що якщо Європейський Союз зараз захоче розморозити наступну допомогу Україні, то доведеться платити йому ще більше, він, можливо, буде готовий піти назустріч. Таким чином, він сам проводить ці паралелі і, звичайно, справляє дуже погане враження», — додала політикиня.

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За словами Марини Кальюранд, рішення про ізоляцію Угорщини або запровадження якихось санкцій чи бойкоту на січневому засіданні Ради ЄС видається нелогічним.

«Я дуже сподіваюся, що юристи в Європейському Союзі зараз працюють над тим, чи можна і як забрати у Угорщини право приймати рішення і відкласти їх головування, яке почнеться в другій половині наступного року. Це буде дуже потворна картина, якщо Угорщина продовжуватиме поводитися так, як вона це робила досі».

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Вона додала, що санкції проти росії працюють, але недостатньо і не в тій мірі, в якій ми хотіли б. У кожному прийнятому пакеті санкцій є диференціація для країн ЄС, і завжди є треті країни, які допомагають компаніям ЄС обходити санкції.

Раніше повідомлялося, що експерт Роман Світан назвав «єдиний перспективний напрямок» для атак ЗСУ.

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