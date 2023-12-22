«Дизель Шоу» відповіли на обурення в мережі через номер про українську родину в окупації

У «Дизель Шоу», яке потрапило в гучний скандал через номер про українську родину в окупації «Святий Миколай в окупації», відповіли на критику. Слово взяв шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар, який відповідає за те, що артисти показують на сцені. Він назвав критику хайпом та атакою ботів, а журналістів, які поширювали цю критику — продажними.

РЕКЛАМА

Олексій розповів, що як ніхто знає, що таке окупація. Бо сам з родиною, трьома дітьми та ще однією актрисою шоу Марисею Грицук провели 17 днів на окупованій території на початку війни.

«Провели без їжі, води, світла, без тепла і практично без зв’язку. На вулиці було -10, а в хаті +10. Під дулами автоматів, танками і БТРами під воротами, з прильотами і вибухами щодня і щоночі. Але ми вийшли. Знову ж таки, під дулами автоматів, через нерозірвані міни та снаряди, під звуки канонади. Нас двічі ледь не розстріляли, але ми вийшли», — розповів Олексій.

За його словами, будинок грабували тричі. Каже, що вирішив розповісти це на загал, чого не робив раніше, щоб усі зрозуміли, що є в житті головним і що потрібно цінувати понад усе.

РЕКЛАМА

Олексій запевняє, що готовий відповісти кожному, хто дорікає чи критикує в коментарях, що такі номери неправдиві, чи не на часі, чи когось принижують, чи применшують трагедію.

РЕКЛАМА

«Кожній супермамочці-хайполовці, кожному хейтерові з ботофермою відомо від кого (79% пишуть ворожою мовою), кожній гівноредакторці, яка цілує Сатану в с*аку, кожній гівножурналістці, яка за грант готова маму рідну облити брудом, кожному диванному критику», — емоційно написав Бланар в інстаграмі.

Він закликав глядачів дивитися номер та самостійно робити висновки.

РЕКЛАМА

Раніше пропагандисти поширили фейк про «смерть» артистки «Дизель Шоу» Яни Глущенко.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що колишній актор гумористичного проєкту Олег Іваниця з перших днів війни пішов на фронт захищати країну.

Фото: dizelstudio

81

Читайте нас у Facebook та Instagram