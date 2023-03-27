«Хотілося б від них щось почути»: зірка «Дизель Шоу» про російських колег Писаренка та Нікішина

Актор та художній керівник «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов, який разом з колегами збирає кошти для ЗСУ, розповів про ставлення до колишніх учасників гумористичного проекту Сергія Писаренка та Євгена Нікішина. До війни вони виступали в «Дизель Шоу», а на початку вторгнення виїхали з країни, а потім розважали росіян на круїзному лайнері.

За словами Крутоголова, він не засуджує колег за мовчазну позицію, бо розуміє їхній страх за себе, свої родини. Він розповів, що Нікішин мешкає з родиною в росії, а Писаренко, який раніше оселився у Києві, поки що зупинився в Естонії.

«Писаренко в Естонії, наскільки я знаю, а Женя повернувся до РФ. Я їх не засуджую, тому що жодного поганого слова про Україну від них я не чув. Звісно, хотілося б від них почути щось хороше, але я знаю, що вони бояться. І бояться не тільки за свою д*пу, вони бояться за свої родини. Їм є чого боятися, я думаю. Я не знаю, чи вплинуть на ситуацію якісь їхні слова. Складна ситуація у плані менталітету росіян. Вони звикли жити у страху», — сказав Крутоголов в інтерв’ю на YouTube-каналі «Гончарова».

Проте Єгор пишається своїми білоруськими колегами Євгеном Сморигіним та Дмитром Танковичем, які зайняли чітку позицію, перейшли на українську мову.

«У нас у колективі були росіяни і білоруси, і білоруси залишаються і роблять велику справу. Я хотів респектнути Дмитру Танковичу та Жені Сморигіну за їхню позицію, за їхню любов до України. Діма вже краще розмовляє українською, ніж я. І Женя це робить», — наголосив Крутоголов.

Нагадаємо, Євген Сморигін склав іспит на володіння державною мовою для отримання громадянства.

А білоруська акторка «Дизель Шоу» Маруся Грицук, яка під час повномасштабного вторгнення була в окупації під Києвом, розважає глядачів в ранковому шоу на російському телеканалі.

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