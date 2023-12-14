«Жива та здорова»: зірка «Дизель Шоу» відреагувала на новини про її «загибель»

Зірка «Дизель Шоу» Яна Глущенко, яка під час війни повернулася з сином до України та продовжує виступати в колективі, відреагувала на «новину» про її загибель. Акторка з подивом прочитала черговий фейк і одразу вирішила звернутися до своїх прихильників та запевнити, що з нею все добре.

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«Сьогодні прочитала дуже цікаву новину про себе, що я вже тойво. То нє. Я жива-здорова, зі мною все нормально. Не вірте фейкам. Самі знаєте, хто їх запускає. Не переходьте за посиланням на такі повідомлення. І моє побажання дня: нехай здохне вся *усня», — сказала Яна.

Зараз Глущенко разом з командою «Дизель Шоу» перебуває в гастрольному турі містами України.

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Раніше подібний фейк запустили про Віталія Козловського. У повідомленнях пропагандистських ЗМІ його «зачистили». Артист з гумором відреагував на ці нісенітниці.

Зараз Віталій продовжує службу в ЗСУ.

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Фото: instagram.com/yamo4ka

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