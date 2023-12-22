ДБР просять перевірити, за що уряд Орбана заплатив Порошенку 37 млн грн

Народний депутат від партії «Слуга народу» Кирило Нестеренко звернувся до Державного бюро розслідувань з проханням перевірити, чи на законних підставах лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко отримав понад 37 млн грн від Міністерства фінансів Угорщини.

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Необхідність проведення перевірки він аргументує тим, що уряд Угорщини впроваджує відверту антиукраїнську політику, блокує ініціативи Європейського Союзу та НАТО щодо підтримки України, виступає проти вступу України до ЄС, закликає зняти санкції з рф і підписати з державою-агресоркою мирну угоду.

Судячи з декларації Порошенка, кошти від уряду Угорщини він отримав напередодні візиту до цієї країни, під час якого мав зустрітися з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Служба безпеки заборонила Порошенку виїзд з України через «задум спецслужб рф провести широкомасштабну ІПСО».

Виходячи з цієї заяви СБУ, вказує Нестеренко у депутатському зверненні, він просить ДБР з’ясувати, чи не є вказані кошти прихованою формою оплати за підтримку проросійських сил іноземних держав, зустрічі з ними та сприяння їм у зміні настроїв щодо підтримки України на міжнародній арені.

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Нагадаємо, у декларації на сайті НАЗК Петро Порошенко вказав понад 37 млн грн, які отримав від уряду Угорщини. 23 жовтня 2023 року він задекларував 517 173 грн процентів, вказавши джерелом надходження Міністерство фінансів Угорщини. 24 листопада у якості процентів від Мінфіну цієї держави Порошенко задекларував ще 1 036 940 грн. Цього ж дня в декларації нардепа з'явилася сума 36 067 500 грн, вид доходу — «погашення облігацій», джерело надходження — Мінфін Угорщини.

У партії «Європейська солідарність» заявили, що Порошенко вкладає кошти в цінні папери з метою акумуляції коштів на проєкти з підтримки ЗСУ. В партії закликали не займатись «політиканством» і спекуляціями на «публічно і прозоро задекларованих доходах від цінних паперів з Угорщини».

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Як повідомлялось раніше, зранку 1 грудня Петро Порошенко заявив, що його не випустили за межі України, попри розпорядження голови ВРУ щодо його міжнародного відрядження з 1 по 8 грудня. За словами Порошенка, у ці дні в нього були заплановані зустрічі на найвищому рівні з представниками Конгресу США й Сейму Польщі.

2 грудня СБУ повідомила, що володіє інформацією про «підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України». Партія Порошенка «Європейська солідарність» назвала пояснення СБУ «неправдивим».

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Згодом інформацію про підготовку зустрічі Орбана і Порошенка підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Нагадаємо, Міністр з європейських справ Чехії Мартін Дворжак заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — «троянський кінь, який руйнує європейську єдність».

Фото: goloskarpat.info

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