«Орбан — троянський кінь, він руйнує європейську єдність»: міністр з європейських справ Чехії про допомогу Україні

Міністр з європейських справ Чехії Мартін Дворжак заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — «троянський кінь», який зловживає правом вето на користь росії. Про це він сказав в ефірі CNN Prima News, який цитує Deník N.

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Поведінка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на останньому саміті ЄС під час переговорів про вступ до ЄС з Україною була шантажем і зловживанням правом вето, заявив Мартін Дворжак. Уряд Орбана виступає проти початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС. Орбан вийшов із зали, коли його колеги з інших європейських країн ухвалили рішення, що дозволило саміту схвалити це питання одноголосно, тобто за згодою всіх зацікавлених сторін.

Крім того, через угорське вето саміт ЄС не погодив форму перегляду довгострокового бюджету ЄС на 2021−2027 роки, який би враховував необхідність довгострокової підтримки України в захисті від російської агресії та інші поточні потреби.

«Мені довелося накласти вето на 50 мільярдів євро допомоги Україні, ми, ймовірно, повернемося до цього на позачерговому саміті наступного року», — сказав Орбан.

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Він додав, що якщо Євросоюз хоче скоригувати бюджет, «то Угорщина повинна отримати гроші, на які вона має право», і «не чверть, навіть не половину».

Орбан зіткнувся з критикою, що він намагається шантажувати ЄС через українське питання, намагаючись домогтися розблокування заморожених грошей. Європейська комісія заморозила виплату грошей Угорщині на її національний план відновлення на тій підставі, що це порушує основні цінності ЄС, такі як повага до верховенства права, включаючи незалежність судової влади. Минулого тижня Брюссель оголосив, що виділив Будапешту десять мільярдів євро із заморожених коштів після того, як Угорщина опублікувала в офіційному бюлетені подальші реформи своєї судової системи.

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«Коли я говорю про перешкоджання, я знецінюю саме поняття перешкоджання, — сказав міністр Дворжак. — Я думаю, що справжня назва — шантаж. Я думаю, що справжня назва — зловживання правом вето для захисту не національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів росії».

Він заявив, що президент росії путін, коли напав на Україну, не розраховував на єдність країн ЄС та НАТО у тому, щоб не дати Україні впасти.

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«Орбан сьогодні є тим троянським конем, який інтенсивно і, на жаль, дедалі ефективніше руйнує цю єдність і намагається показати, що ми маємо відмовитися від України», — сказав Мартін Дворжак.

Щодо дебатів про скасування права вето в ЄС міністр Дворжак сказав, що дебати мають бути про те, чи можна знайти модель, яка б захищала інтереси малих країн.

«Можливе схвалення зміни в одностайному ухваленні рішень повинно бути прийнято одноголосно, — підкреслив міністр. — Якщо ми не знайдемо модель, яка буде прийнятною для всіх, зміни не відбудуться».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що союзники прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана провели закриту зустріч з республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США.

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