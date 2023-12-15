Угорщина заблокувала виділення Україні 50 млрд євро після рішення про початок переговорів з нею щодо вступу до ЄС

На засіданні, яке відбулося напередодні, лідери країн Євросоюзу ухвалили рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС, а ось виділення нашій країні фінансування у 50 мільярдів євро було заблоковано через позицію Угорщини.

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Про це у соцмережах написав угорський прем`єр Віктор Орбан, який, до речі, виходів з кімнати під час голосування за початок переговорів ЄС та України щодо членства. Ще до початку саміту він заявляв, що виступає проти старту переговорів.

Summary of the nightshift:

veto for the extra money to Ukraine,

veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation. РЕКЛАМА December 15, 2023

Як пише «Європейська правда», президент Європейської ради Шарль Мішель повідомляв, що під час нічної дискусії йшлося не лише фінансування України — лідерам ЄС запропонували для ухвалення «пакет», у який увійшло фінансування підтримки України, видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони.

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«Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення… Решта 26 лідерів погодилися на цей пакет, включаючи одну Швецію, прем’єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом, але, як я розраховую, після цього приєднається до інших», — заявив Мішель.

Через позицію Угорщини ухвалення рішення щодо «пакету» відклали до січня — для цього має зібратися позачерговий саміт ЄС.

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«У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей „мегапакет“. І це — сигнал, який ми хочемо надіслати Україні», — зазначив Мішель, але відмовився уточнювати, чи піде ЄС на ухвалення рішення в обхід вето Орбана. За його словами, у Євросоюза є «різні інструменти» для виконання своєї політичної обіцянки.

Президент Володимир Зеленський назвав «сильним результатом» і для нашої країни, і для всієї Європи черговий крок до повноправного членства України в ЄС: «Я дякую всім, хто підтримав, виконав саме те, про що ми домовлялися. Дякую всім в Україні — нашій команді, — хто зробив усе необхідне. Рекомендації Єврокомісії ми виконали. Сумніви ми зняли. Сьогодні — рішення про початок переговорів про вступ у ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні. Це велика робота — інтегрувати державу, всі інституції, всі норми — все це до Євросоюзу. Але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде й інше переможне рішення — буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України у ЄС».

До речі, раніше угорські політики проводили зустрічі з американськими колегами щодо припинення допомоги Україні — наразі питання про мільярдні суми «зависло» через перемовини, що тривають між республіканцями та демократами. Причиною стала міграційна політика США.

Нагадаємо, що восени через позицію Орбана було вкотре заблоковано виділення Україні траншу військової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру. Це питання також обговорюватимуть у січні.

Фото з Вікіпедії

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