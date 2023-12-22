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Щось неймовірне: у Вільнюсі з’явилася ялинка, яка може потрапити до Книги рекордів Гіннесса

20:45 24 грудня 2023
Ялинка у Вільнюсі

У різдвяний період усі міста намагаються здивувати своїми ялинками. Але варто звернути увагу на новорічні дерева не лише на головних площах. Так можна побачити те, що ви ще ніколи не бачили. У Старому місті Вільнюса є ялинка з устричних мушель: наразі тривають переговори про її внесення до Книги рекордів Гіннесса, пише DELFI.

13-метрову ялинку можна побачити на вул. Барборос Радвілайтес. Ідея створення цієї ялинки належить дружині власника бару Gentle Shrimp. Відомо, що три людини працювали над створенням ялинки три тижні.

На ялинку пішло понад 3000 черепашок

На ялинку пішло понад 3000 черепашок, зібрати їх було нелегко. Минулого року ялинка з устричних раковин теж стояла в барі, але всередині. Цього року власник бару вирішив порадувати перехожих, тому ялинка з'явилася на вулиці. Він веде переговори з щодо можливості включити ялинку до литовської Книги рекордів. Є ідеї внести її й до світової Книги рекордів Гіннесса. До 6 січня ялинка стоятиме біля бару, а якщо нікому не заважатиме, то дочекається Великодня.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, «Укрзалізниця» запускає казковий «Різдвяний експрес» із Києва та Львова.

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