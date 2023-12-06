Головна ялинка країни засяяла вогнями в центрі Києва

Ввечері в середу, 6 грудня, на Софійській площі Києва запалили вогні на Головній новорічній ялинці України.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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«Сьогодні, за традицією — в день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни», — сказав він.

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Мер столиці підкреслив, що ялинка, як і минулого року, — штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів. Тема локації — «Хоробрі серця», присвячена нашим захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці Герб України — символ нашої державності, національної гідності та сили.

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Поруч з ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена нашим захисникам. Та маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.

За донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку. Задонатити можна через QR-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи.

Нагадаємо, що цього року Головну ялинку вперше відкривають 6 грудня — Дня Святого Миколая за новоюліанським календарем, на який ПЦУ перейшла 2023 року.



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