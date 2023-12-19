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Суспільство та люди

«Укрзалізниця» запускає казковий «Різдвяний експрес» із Києва та Львова: що це за поїзд

13:10 19 грудня 2023
Різдвяний експрес

«Укрзалізниця», яка анонсувала на свята додаткові поїзди на львівському напрямку, знову призначає «Різдвяний експрес» — казковий ретро-поїзд на паровозній тязі. Такі поїзди курсуватимуть 23, 24, 30, 31 грудня у Києві та Львові.

Зазначається, що на пероні пасажирів зустріне професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного паровоза, а у вагонах очікуватиме розважальна програма для дітей, смаколики та подарунки.

У Києві різдвяні експреси відправлятимуться двічі на день: о 10:27 та о 12:40, а у Львові — тричі на день: о 10:05, о 13:00 та о 15:20.

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Зазначається, що у разі повітряної тривоги поїзди «Укрзалізниці», як завжди, продовжать курсувати за розкладом, але дитячі заходи перемістяться з перонів у вагони та укриття.

Придбання квитків здійснюється через застосунок та чат-ботах перевізника. А 30% місць виділено для безкоштовних поїздок дітей загиблих залізничників, дітей військовослужбовців та інших соціальних категорій.

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Нагадаємо, що для любителів активного зимового відпочинку у Карпатах доступний спеціальний «Лижний експрес».

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