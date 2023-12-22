Аліна Гросу повернулася в Україну

Популярна українська співачка та акторка Аліна Гросу, яка майже рік мешкає в США, вперше за довгий час повернулася в Україну. Вона приїхала в Чернівці, де живуть її батьки та молодший брат Михайло, родичі.

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Дорога виявилася нелегкою. Спочатку Аліна прилетіла до Молдови, а звідти дісталася Чернівців. Співачка показала фото теплої зустрічі з бабусею, де вони разом сидять за святковим столом. Очевидно Гросу має намір провести святи з рідними в Україні.

Нагадаємо, у США вона поїхала після розриву з російським актором Романом Полянським. За кордоном артистка вдосконалює свою акторську майстерність та пише нові пісні. Там Аліна зустріла нове кохання.

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Раніше «ФАКТИ» також повідомляли про те, що Міка Ньютон вперше за довгий час приїздить в Україну разом зі своїм чоловіком-американцем.

Фото: instagram.com/alina_grosu

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