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Двічі за день: Аліна Гросу виграла гроші в американській лотереї

19:40 4 липня 2023
Аліна Гросу

Популярна українська акторка та співачка Аліна Гросу, яка поїхала до США, вперше в житті спробувала грати в американську лотерею. І хоча не вірила в те, що може виграти, їй поталанило двічі на день. Артиста отримала 770 американських доларів. Каже, що кошти вирішила витратити на благодійність.

«Ви вірите у лотереї? Я думала, це все неправда, але купила квиток, спробувала і виграла 770 доларів. Ці кошти я вирішила не витрачати на себе, вони підуть на благодійність», — написала Аліна в інстаграмі.

Також вона зазначила, що не хоче нікого надихати купляти собі лотерею. Артистка вважає це у більшості випадків витрачанням грошей.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Аліна Гросу розірвала стосунки з російським режисером Романом Полянським. Вона тяжко переживала це та пережила операцію.

Своє здоров’я вона відновлювала в індійській клініці.

Фото: instagram.com/alina_grosu

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