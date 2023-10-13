36.83 / 37.48 39.15 / 39.97
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Я закохана»: новий хлопець Аліни Гросу зняв її в романтичному кліпі

13:04 13 жовтня 2023
Аліна Гросу

Співачка та акторка Аліна Гросу, яка зустріла нове кохання, прокоментувала особисте життя та розповіла про свого хлопця. Вона зізналася, що знову закохана. Хлопець підтримує Аліну у її творчості і навіть зняв для неї лірик-відео на пісню «Сумую».

«Всі кадри взяті з нашого особистого архіву. Це був один з рідкісних днів, коли нам вдалося романтично провести час. Зізнаюсь, ми тоді вперше дозволили собі вийти на таку прогулянку. По-перше, зараз не дуже доречно. По-друге, в обох багато роботи. Але, це була особлива дата для нас і тому вирішили зустріти її по-особливому. Вся романтика в простоті: в цінності спільного вечора, в обіймах, в поглядах, навіть дитячі атракціони піднімають настрій», — розповіла Аліна.

Вона каже, що пісню «Сумую» присвятила всім, хто зараз в розлуці, хто сумує за другою половиною.

Коханий Аліни знімав відео на телефон, прикріпивши його до голови. Фільмування відбувалося на відомому пірсі Санта-Моніка, де знімали чимало всесвітньовідомих кліпів та фільмів, наприклад «Титанік», «Форрест Гамп», «Нічна течія», «Містер Бін»,"Залізна людина" та інші.

І хоча співачка не хоче розкривати особистість коханого, у віддзеркаленні кадрів можна побачити його.

«Наші стосунки я відкривати не хочу, але зараз я закохана і бажаю поділитися своїми почуттями із шанувальниками», — лише зазначила Аліна.

Нагадаємо, Аліна Гросу зараз перебуває у США. За останній час вона представила кілька нових робіт.

Вперше про особисте життя співачка заговорила у романтичній пісні «Звичка».

128

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Готуйтеся до неприємностей: середина жовтня — не найвдаліший час для цих знаків зодіаку

Гороскоп

Вдалий день для Терезів та Левів, а Тельцям треба бути обережнішими з грошима: гороскоп на 13 жовтня 2023 року

Кріштіану Роналду

Якщо ще раз в'їде до країни: Кріштіану Роналду засудили до 99 ударів батогом (фото, відео)

салат з картоплею та солоними огірками

Хіт жовтня — салат із картоплею та солоними огірками: смачно так, що не відірватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту