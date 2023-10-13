«Я закохана»: новий хлопець Аліни Гросу зняв її в романтичному кліпі

Співачка та акторка Аліна Гросу, яка зустріла нове кохання, прокоментувала особисте життя та розповіла про свого хлопця. Вона зізналася, що знову закохана. Хлопець підтримує Аліну у її творчості і навіть зняв для неї лірик-відео на пісню «Сумую».

«Всі кадри взяті з нашого особистого архіву. Це був один з рідкісних днів, коли нам вдалося романтично провести час. Зізнаюсь, ми тоді вперше дозволили собі вийти на таку прогулянку. По-перше, зараз не дуже доречно. По-друге, в обох багато роботи. Але, це була особлива дата для нас і тому вирішили зустріти її по-особливому. Вся романтика в простоті: в цінності спільного вечора, в обіймах, в поглядах, навіть дитячі атракціони піднімають настрій», — розповіла Аліна.

Вона каже, що пісню «Сумую» присвятила всім, хто зараз в розлуці, хто сумує за другою половиною.

Коханий Аліни знімав відео на телефон, прикріпивши його до голови. Фільмування відбувалося на відомому пірсі Санта-Моніка, де знімали чимало всесвітньовідомих кліпів та фільмів, наприклад «Титанік», «Форрест Гамп», «Нічна течія», «Містер Бін»,"Залізна людина" та інші.

І хоча співачка не хоче розкривати особистість коханого, у віддзеркаленні кадрів можна побачити його.

«Наші стосунки я відкривати не хочу, але зараз я закохана і бажаю поділитися своїми почуттями із шанувальниками», — лише зазначила Аліна.

Нагадаємо, Аліна Гросу зараз перебуває у США. За останній час вона представила кілька нових робіт.

Вперше про особисте життя співачка заговорила у романтичній пісні «Звичка».

128

Читайте нас у Facebook та Instagram