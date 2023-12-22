У Києві під час тривоги обвалилась стеля та прорвало трубу в укритті школи

В п'ятницю, 22 грудня, в одній зі столичних шкіл трапилася надзвичайна подія — під час повітряної тривоги в укритті, куди привели дітей, обвалилась стеля та прорвало трубу.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив у соціальній мережі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.



«Під час повітряної тривоги діти були в укритті, стався обвал стелі із-за прориву труби. На щастя, ніхто не постраждав. Школа 1981 року. Вже встановлюються деталі», — написав він.

Також за словами Ткаченка, найближчим часом буде створено слідчо-оперативна група та проведена експертиза.

«Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значено ретельніше», — підкреслив він.

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Водночас в соцмережах поширюється відео з момент руйнування стелі. На ньому видно, як на дітей, які знаходяться в укритті під час тривоги, спочатку падає стеля. Також видно, що прорвало трубу, ймовірно з гарячою водою, бо в укритті починає з'являтись пар.

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Зазначимо, що після проведення масштабної перевірки стану бомбосховищ по всій Україні президент Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу. Причиною для таких перевірок стала трагедія у Києві, яка сталася під час ворожого обстрілу столиці 1 червня, коли троє людей, у тому числі дитина, загинули після того, як не змогли потрапити до укриття, оскільки воно було закрите.

Нагадаємо, 14 грудня під час повітряної тривоги в Києві 11-річну дівчинку та 12-річного хлопчика не пустили у бомбосховище. Діти намагалися потрапити до укриття в одній зі шкіл у Святошинському районі. Проте охоронець не пустив їх через собаку, який був з ними.

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