Елегантна як Русалонька: легкоатлетка Марина Бех у купальнику замилувала шанувальників

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук навіть під час відпочинку зайнята відпрацюванням елементів стрибків у довжину, і рідко дозволяє собі розслабитися у спокійній атмосфері.

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«Моє велике кохання», — підписала вона один з роликів, який розмістила сьогодні у мережі.

Але, звичайно, спорт — не єдина «любов» атлетки, адже вона завжди подорожує з чоловіком Михайлом Романчуком, для якого теж «знайшлося» вдосталь місця у її акаунті.

І саме Михайло, певно, виступав фотографом тих знімків, які сподобались шанувальникам спортсменки.

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Так, декiлька фото явно дуже сподобались фанатам Марини.

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«Зловили декілька кадрів», — підписала вона їх й отримала у відповідь багато компліментів про те, яка вона гарна, струнка та схожа на Русалоньку — героїню знаменитого мультфільму.

Також читачі порівнюють Марину з «рятівницею Малібу» та іншими відомими персонажами.

Нагадаємо, минулого літа чарівна Бех-Романчук стала віцечемпіонкою світу, зробивши фантастичний стрибок на 15 метрів.

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