Елегантна як Русалонька: легкоатлетка Марина Бех у купальнику замилувала шанувальників
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук навіть під час відпочинку зайнята відпрацюванням елементів стрибків у довжину, і рідко дозволяє собі розслабитися у спокійній атмосфері.
«Моє велике кохання», — підписала вона один з роликів, який розмістила сьогодні у мережі.
Але, звичайно, спорт — не єдина «любов» атлетки, адже вона завжди подорожує з чоловіком Михайлом Романчуком, для якого теж «знайшлося» вдосталь місця у її акаунті.
І саме Михайло, певно, виступав фотографом тих знімків, які сподобались шанувальникам спортсменки.
Так, декiлька фото явно дуже сподобались фанатам Марини.
«Зловили декілька кадрів», — підписала вона їх й отримала у відповідь багато компліментів про те, яка вона гарна, струнка та схожа на Русалоньку — героїню знаменитого мультфільму.
Також читачі порівнюють Марину з «рятівницею Малібу» та іншими відомими персонажами.
Нагадаємо, минулого літа чарівна Бех-Романчук стала віцечемпіонкою світу, зробивши фантастичний стрибок на 15 метрів.100