Має право, «бо вже доросла»: Бех-Романчук у день народження знялася без білизни в сукні з глибоким декольте

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка допомогла Україні поповнити колекцію нагород на Європейських іграх у Кракові, відсвяткувала вчора, 18 липня, свій 28-й день народження

За такої нагоди Марина опублікувала в соціальній мережі фото в мінісукні на тонких бретелях з глибоким декольте на спині та на грудях.

При цьому фотосесію вона вирішила провести без білизни.

Спортсменка обрала модель сукні з декольте на грудях і на спині.

«28», — підписала вона фото.

Звичайно, серед читачів знайшлися «моралісти», які намагались дорікнути красуні, що потрібно публікувати «більш пристойні» фото, але їхні голоси потонули у дружньому хорі вітань з днем народження і справжньому дощеві з компліментів шанувальників.

«Має право, бо вже доросла, — цілих 28 років», — жартують підписники.

«О Боже! Яка краса! З глузду з'їхати Марино, від Вашої Сексуальності голову зносить», «Неймовірна», «Фото — справжній подарунок для нас», — пишуть українці та іноземці у коментарях.

Як відомо, Марина Бех-Романчук народилася 18 липня 1995 року в селі Морозів Хмельницької області. Вона чемпіонка Європи 2021 року зі стрибків у довжину у приміщеннях, срібна призерка чемпіонату світу 2019-го й чемпіонату Європи 2018 року. На чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2022 року Бех-Романчук виборола золоту медаль на змаганнях у потрійному стрибку.

Нагадаємо, що напередодні несподіваним знімком у купальнику вразила й бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Дар'я Білодід.

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