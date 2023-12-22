Тендер на 1000 пікапів від Міноборони міг бути прописаний під одного постачальника — аналітик

Оприлюднений тендер новоствореної «Агенції оборонних закупівель» на придбання 1016 пікапів для Збройних Сил України містить ознаки непрозорості, і є підстави вважати, що він міг готуватися від одного великого постачальника. Таку думку оприлюнив в своїй колонці на «Цензор» аналітик ГО «Антикорупційний блокпост» Роман Портянко.

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За словами експерта, очікувана вартість закупівлі пікапів становить 1,7 млрд гривень, у перерахунку на один автомобіль виходить приблизно 43 000 доларів, що викликає підозру у тому, що ціна завищена в два рази.

«Очікувана вартість закупівлі автомобілів теж доволі дивна, сума начебто попередня, однак відразу прописана аж до копійок, і це явно не випадково», — пише аналітик.

З його слів, навіть якщо в цю ціну входить вартість деякого додаткового обладнання (лебідка і причіпний пристрій), це явно не та ціна однієї автівки, яку заявила «Агенція оборонних закупівель». До того ж, у тендерній документації немає інформації ні про специфікацію, ні про вартість цього додаткового обладнання.

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Аналітик вказує про те, що нещодавно фонд «Повернись живим» закупив 15 нових пікапів для бригади Нацгвардії «Азов» по 831 тис грн за один автомобіль, або близько 22 тис дол. Це вдвічі дешевше від заявленої вартості одного пікапа тендеру Міноборони.

Він звернув увагу на той факт, що переможець торгів повинен поставити одразу всі позашляховики до 15 березня 2024 року без розбивки на партії, тобто, на виконання замовлення у переможця буде 2,5 місяці. У такі терміни, очевидно, не зможе вкластися жоден постачальник, щоб швидко законтрактувати таку кількість позашляховиків і вкластися в необхідні строки постачання.

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«Виконати вимоги тендеру і одночасно завезти в Україну 1016 пікапів однією партією зможуть далеко не всі компанії. Як саме будуть завозитися пікапи однією партією до березня? Морем доволі ризиковано, суходолом — також під питанням через блокаду кордону сусідами. Тільки якщо пікапи уже не стоять десь біля кордону, або взагалі вже не знаходяться в Україні», — стверджує експерт.

Він припускає, що умови «першого тендеру за стандартами НАТО» з самого початку могли прописуватися під конкретного постачальника, якому ще раніше могли бути відомі умови, необхідна кількість автомобілів, і який готувався до участі заздалегідь.

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«До прикладу, новий позашляховик Міцубісі L-200 вроздріб в Україні можна придбати за ціну від 36 до 38 тис. доларів. Крім того, коли мова йде про оптову закупівлю 1016 пікапів, то у перерахунку на один автомобіль вона мала б бути нижчою, ніж роздрібна ціна на ринку, і від кількості автомобілів ціна мала б навпаки знижуватися», — аргументує Роман Портянко.

Експерт вважає, що новостворена Агенція оборонних закупівель на початку своєї роботи розпочинає з фактичного скандалу, і в цій ситуації влада в особі Міністерства Оборони та новопризначений міністр навпаки мають бути зацікавлені, щоб не зганьбитися на пікапах, як на яйцях «по 17 гривень».

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