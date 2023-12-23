Грабував і душив: в Одесі винесли вирок таксисту, який убивав своїх пасажирок

В Одеській області винесли суворий вирок ще одному приватному таксисту, який вчиняв насильство над пасажирами.

В обласній прокуратурі повідомили, що чоловіка визнали винним в скоєнні грабежів, розбоїв, вбивств та зґвалтуванні малолітньої. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

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В суді було доведено, що з липня 2013 року до травеня 2015 року чоловік, займаючись приватними перевезеннями, на території Одеси та області скоїв 6 грабежів, 7 розбоїв та вбив чотирьох жінок, які сідали в його автівку.

«Коли на вимогу віддати кошти та ювелірні вироби потерпілі чинили опір, він починав душити їх, доки вони не переставали подавати ознак життя. Крім того, на початку травня 2015 року, будучи напідпитку та з метою наживи, зловмисник проник до одного з будинків у с. Маяки Одеської області. Побачивши в кімнаті 8-річну дівчинку, почав душити та вчинив дії сексуального характеру стосовно неї, зірвав з вух золоті сережки та втік, злякавшись батька дитини, який зайшов до кімнати», — йдеться у повідомленні.

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Раніше у Південному Одеської області затримали двох місцевих мешканців, яких підозрювали у вбивстві 55-річної таксистики Інеси Тютюнник. Жінку знайшли мертвою у селі Любопіль (матеріал про цей злочин доступний в російській версії новини).

Ілюстративне фото Pixabay

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