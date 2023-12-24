Дюбуа брутально нокаутував 155-кілограмового здорованя зі США за 10 секунд до закінчення бою (відео)

В рамках вечора професіонального боксу в Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де Ентоні Джошуа побив шведа Отто Валліна, ексчемпіон WBA World британський суперважковаговик Денієл Дюбуа (20 перемог, 19 з них — нокаутом, 2 поразки) завдав дебютної поразки здорованеві зі США Джарреллу Міллеру (26 перемог, 22 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия).

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Перед боєм суперник Дюбуа, якого в серпні відправив у нокаут Олександр Усик, виявився важчим за британця аж на 47 (!) кг (108,4 проти 155,6). Ось тільки міць не допомогла 35-річному Міллеру уникнути дебютної поразки у кар'єрі. Нахапавшись за поєдинок потужних ударів від британця, боксер із США в останньому, 10-му, раунді перейшов у «режим виживання», і за 10 секунд до кінця поєдинку рефері зупинив протистояння, зафіксувавши перемогу 26-річного Дюбуа видовищним нокаутом.

До речі, статистика CompuBox зафіксувала, що у поєдинку з американцем Дюбуа завдав рекордних у своїй кар'єрі 208 влучних ударів (з них 34 — в останньому раунді). Нічка у Міллера, схоже, ще та була…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найстарішого боксера світу побили в його дебютному бою на профірингу.

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Фото X Matchroom Boxing

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