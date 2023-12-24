На рингу Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбулося велике боксерське шоу, у головному бою якого колишній об'єднаний чемпіон суперважкої ваги (понад 90,7 кг) британець Ентоні Джошуа (27 перемог, 24 з них — нокаутом, 3 поразки), котрий побив у серпні фіна Роберта Хеленіуса, яскраво переміг технічним нокаутом шульгу зі Швеції Отто Валліна (26 перемог, 14 з них — нокаутом, 2 поразки), який раніше програвав на профірингу лише Тайсону Ф'юрі.

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Із самого початку поєдинку 34-річний Ей Джей, якому потрібно «відбілювати» своє ім'я після двох поспіль невдач у боях з українцем Олександром Усиком, господарював у рингу, вражаючи 33-річного скандинава потужними ударами. У результаті п'ята 3-хвилинка протистояння перетворилася на побиття Валліна, і на 6-й раунд швед просто не вийшов.

До речі, одними з найуважніших глядачів на боксерському шоу були легендарний боєць ММА ірландець Конор Макгрегор та п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду.

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Як відомо, раніше повідомлялося, що Ентоні Джошуа проведе у 2024-му два поєдинки з Деонтеєм Уайлдером. Та лише в тому випадку, якщо обидва виграють 23 грудня свої бої у Саудівській Аравії. Але Вайлдер програв — одноголосним рішенням суддів новозеландцю Джозефу Паркеру. Промоутер Джошуа Едді Хірн уже заявив, що його підопічний напевно проведе бій за титул чемпіона світу з обов'язковим претендентом на титул IBF хорватом-гренадером Філіппом Хрговичем (17 перемог, 14 з них — нокаутом), якому в Ер-Ріяді вистачило неповного раунда, щоб нокаутувати 41-річного австралійця Марка де Морі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ентоні Джошуа яскраво повернувся на ринг після двох поспіль поразок від Усика.

Фото X Matchroom Boxing

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