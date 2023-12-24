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Суспільство та люди

Повістки в «Дії»: в Мінцифри зробили офіційну заяву

13:07 24 грудня 2023
повістка

В суботу, 23 грудня, мережею почали ширитися чутки про те, що в Україні наприкінці грудня «почнуть працювати блок-пости щодо вручення повісток». Крім того, низка Telegram-каналів стали писати, що «скоро з'являться повістки у «Дії».

І якщо з блокпостами досить швидко розібрались — виявилось, що джерелом повідомлення став колишній радник мера Івано-Франківська, військовий 72-ї бригади Назарій Кішак. Повідомлена ним інформація офіційно не підтвердилась.

Щодо повісток в «Дії», то подібні чутки з'являються не вперше.

Спростував чутки міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток в „Дії“ не буде ніколи. І тільки так», — написав він у месенджері.

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Зазначимо, що подібні чутки неодноразово ширилися мережею. При цьому ніхто не брав до уваги висловлювання Михайла Федорова про те, що повістки військовозобов'язаним через «Дію» не надсилатимуть. Крім того, таке нововведення навіть не планується.

Нагадаємо, в Україні започаткували рекрутинг до лав ЗСУ. Але такий підхід не заміняє призов та не скасовує процес мобілізації.

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