За словами двох колишніх високопоставлених російських чиновників, близьких до кремля, а також американських і міжнародних посадовців, які отримали повідомлення від посланців путіна, принаймні з вересня він через посередників сигналізує, що готовий до припинення вогню, яке заморозить бойові дії на нинішніх лініях. А це далеко не відповідає його амбіціям домінувати в Україні. Насправді, за словами американських чиновників, пан путін робив спроби укласти угоду про припинення вогню й роком раніше, восени 2022 року. Ця тиха увертюра, про яку раніше не повідомлялося, з'явилася після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході країни. путін тоді заявив, що він задоволений захопленою росією територією і готовий до перемир'я, пише видання The New York Times.

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Неодноразовий інтерес пана путіна до припинення вогню є прикладом того, як опортунізм та імпровізація визначають його підхід до війни за зачиненими дверима. Десятки інтерв'ю з росіянами, які давно його знають, і з міжнародними чиновниками, які добре знають внутрішню кухню кремля, показують, що лідер маневрує, щоб зменшити ризики й залишити свої можливості відкритими в умовах війни, яка триває довше, ніж він очікував. Розгортаючи полум'яну публічну риторику, путін приватно телеграфує про бажання оголосити перемогу і рухатися далі.

«Вони кажуть: „Ми готові до переговорів про припинення вогню“, — сказав один високопоставлений міжнародний чиновник, який зустрічався з російськими високопосадовцями цієї осені. - Вони хочуть залишатися на полі бою», — пише The New York Times.

Немає жодних доказів того, зазначає видання, що українські лідери, які пообіцяли відвоювати всю свою територію, погодяться на таку угоду. Деякі американські чиновники кажуть, що це може бути звичною спробою кремля ввести в оману і не відображає справжньої готовності володимира путіна до компромісу. Колишні російські чиновники додають, що путін цілком може знову змінити свою думку, якщо російські війська наберуть обертів. За останні 16 місяців очільник кремля зазнав численних принижень — ганебних відступів, бунту колись дружнього воєначальника — перш ніж досяг свого нинішнього стану розслабленої впевненості. Весь цей час він вів війну, яка вбила або покалічила сотні тисяч людей, демонструючи суперечності, що стали характерними ознаками його правління.

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«Він дійсно готовий зупинитися на нинішніх позиціях, — сказав один з колишніх високопоставлених російських чиновників в інтерв'ю The New York Times, передаючи повідомлення, яке, за його словами, тихо надсилає Кремль. - Він не бажає відступати ні на метр».

За словами нинішніх і колишніх посадовців, путін бачить збіг факторів, які створюють сприятливий момент для угоди: ситуація на полі бою, яка, здається, зайшла в глухий кут, наслідки невдалого наступу України, слабку підтримку на Заході і, починаючи з жовтня, відволікання уваги через війну в Газі.

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Деякі аналітики стверджують, що путіну вигідна тривала війна і що він хоче відкласти будь-які переговори до можливого повернення на посаду колишнього президента Дональда Трампа. Колишні російські посадовці заявили, що путін волів би укласти угоду якнайшвидше, зважаючи на невизначеність, притаманну війні. Вони зазначили, що путінська пропаганда може легко представити статус-кво як перемогу, святкуючи сухопутний коридор до Криму, армію, яка витримала контрнаступ України, що підтримується Заходом, і заявлену росією анексію чотирьох українських регіонів, приховуючи той факт, що росія не контролює їх повністю.

Ідеальний час, за словами одного з опитаних, був би перед президентськими виборами в росії в березні.

Втім, високопоставлені американські чиновники заявили, що не вірять, що будь-який український політик може погодитися на угоду, яка залишить росії так багато української території.

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Американські чиновники стверджують, що, незалежно від увертюри путіна, Україна повинна продемонструвати свою незламність. А Сполучені Штати повинні показати, що вони готові підтримати Україну, щоб розбити впевненість путіна в тому, що час грає на його боці, і змусити його піти на поступки в будь-яких переговорах.

Багато хто на Заході скептично ставиться до припинення вогню, оскільки, на їхню думку, володимир путін переозброюється для майбутнього нападу. Президент Латвії Едгар Рінкевичс в одному з інтерв'ю стверджував, що очільник кремля прагне війни, бо мріє «відновити імперію».

«Вони ніколи не дотримувалися жодних угод, — сказав пан Рінкевичс про росіян, — і порушували їх одразу ж, як тільки бачили, що їм це вигідно».

Раніше експерти попередили Білий дім про сумні наслідки нерішучості в питаннях допомоги Україні.

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