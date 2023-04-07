«Він майстер обману»: німецький історик розповів, коли путін буде готовий припинити війну

Росія — агресивна держава, яка хоче відновити свою втрачену імперію силою, заявив німецький історик Мартін Шульце Вессель в інтерв’ю виданню t-online. У путіна, який має панічний страх, є, на думку аналітика, велика мета: він хоче увійти в історію як велика людина.

«Після початку вторгнення в лютому 2022 року захоплення Києва повинно було допомогти йому досягти цього. Тепер, згідно з його волею, це має бути жорстока війна, — говорить історик. - путіна неможливо схилити до припинення вогню лише шляхом переговорів. Тільки тоді, коли він побачить поразку своїми очима, він буде готовий до реальних переговорів, які, можливо, можуть бути використані для припинення вогню. Бойові дії ведуться в Україні, але лідер кремля оголосив війну всьому Заходу. Насправді його оголошення війни стосується всіх нас. Німеччини це теж стосуються, попри довгі особливі відносини, які культивувалися між двома країнами. У багатьох промовах путіна є підтекст, спрямований саме на Німеччину. Йдеться про спільні економічні інтереси або навіть про нібито спільні історичні помилки західних держав, наприклад, після Першої світової війни. путін — майстер обману. Його пропозиції щодо економічної співпраці в енергетичному секторі, які Німеччина з радістю прийняла, виявилися надзвичайно згубними після 24 лютого 2022 року».

За словами історика, у російському політичному спектрі володимир путін неодноразово представляв себе як прагматичний державний діяч. Але задовго до 24 лютого мало бути зрозуміло, що він насправді проводить агресивну, імперську і диктаторську політику. Він разом зі своїм оточенням є найгіршою різновидністю російської політики. А з такою людиною, як путін, яка вважає, що виконує історичну місію, важко домовлятися.

«У росії домінує ідея, що вона може існувати лише тоді, коли має імперію — і, таким чином, має вплив і панування над іншими народами. Цю імперську ідеологію справді можна назвати прокляттям росії. Таке мислення сягає своїм корінням 18-го і 19-го століть і з володимиром путіним продовжується в наші дні. Відповідно, він вже понад десять років займається наданням псевдоісторичної підтримки своїм експансіоністським амбіціям».

Раніше політичний аналітик Олександр Кочетков розповів «ФАКТАМ», що за оптимістичним сценарієм, активні бойові дії закінчаться наступної осені, за реалістичним — через 2−3 роки.

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