Новий президент Латвії Едгарс Рінкевичс склав присягу в Сеймі і вступив на посаду. У своїй інавгураційній промові Едгарс Рінкевичс не оминув увагою війну росії проти України, пише ERR.

«Світу, Європі та нашому регіону загрожують імперська росія і режим лукашенка. Зовнішня

політика нашої країни не має і не матиме часу на помилки. Нам і надалі потрібно буде діяти

швидко, рішуче і мудро», — заявив президент Латвії.

За його словами, пріорітети зовнішньої політики і політики безпеки Латвії залишаться незмінними — сильні та ефективні НАТО, Європейський союз, міжнародний порядок, заснований на законах, тісна співпраця зі своїми друзями і союзниками.

«Сьогодні я хотів би ще раз подякувати всім тим місцевим патріотам, які безкорисливо

допомагають Україні і не втомлюються у своїй справі. Таким чином, ви також зміцнюєте

нашу країну», — наголосив Рінкевичс. Він став сьомим президентом з моменту відновлення незалежності Латвії та 11-м президентом з моменту заснування Латвійської держави.

Раніше стало відомо, що кількість українських біженців у Латвії значно скоротилася.

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