Щасливе повернення напередодні Рідва: в Україну повернулись з окупації ще троє дітей

Напередодні Різдва Христового сталося ще одне невеличке диво — Україна змогла повернути ще трьох дітей з тимчасово окупованих територій. Як повідомив Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, таким чином було завершено вже 14 рятувальну місію, впродовж якої врятували 14 дітей, семеро з яких — це діти, позбавлені батьківського піклування.

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Серед повернутих зараз дітей — 8-річний Єлисей, який на початку повномасштабного вторгнення проживав разом з бабусею на окупованій частині Херсонської області. Мама на той момент жила в Одесі. Після смерті бабусі окупанти одразу помістили дитину в інтернат. За ним поїхала двоюрідна сестра, але їй дитину не віддали. Виникла небезпека, що хлопчика віддадуть на усиновлення у російську родину. Тож за дитиною довелося їхати хворій матері, якій дорогою довелось пройти через допити ФСБ, «співбесіди» та інші перепони ворожої держави.

Разом з Єлисеєм повернулись двоє 18-річних братів Андрій та Михайло. Після настання повноліття хлопці зрозуміли, що дуже скоро окупаційна влада відправить їх воювати проти своїх. В Україні вони обоє були у розшуку як безвісти зниклі.

«Зараз усіє троє вже в безпеці. А на дітей чекає відновлення та повернення до нормального життя», — зазначає дитячий омбудсмен.

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Загалом же на сьогодні команда Save Ukraine повернула в Україну вже 226 дітей, які опинилися під впливом російської влади після 24 лютого 2022 року.

Про ставлення до них у країні-агресорці говорить хоча б той факт, що депортовані діти «раптово» помирають від інфекційних хвороб, як це сталося маленькими українцями, відправленими «на відпочинок» до Тюмені.

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