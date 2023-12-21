Діти з Луганщини, яких окупанти відправили «на відпочинок» до Тюмені, масово захворіли на грип, одна дитина померла

Росіяни масово вивозять із окупованих територій українських дітей, деяких вдається повернути. Когось із викрадених «усиновлюють» росіяни, як це зробив голова «справедливої росії» Сергій Миронов, когось — відправляють «на відпочинок» у віддалені регіони.

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Напередодні стало відомо про сумні підсумки поїздки до дитячого табору групи дітей з окупованих районів Луганської області: 12-річна дівчинка померла у поїзді Тюмень — Адлер, понад сто дітей зняли з поїзда з грипом А, повідомляє ВВС.

Повідомляється, що школярі поверталися з Тюмені, де перебували у таборі «Олімпійська рєбячка». Перед від'їздом деякі скаржилися на температуру та симптоми ГРВІ. Дівчинці стало погано у потязі, їй намагалися надати допомогу медики. Однак після прибуття поїзда до Пензенської області увечері 20 грудня бригада «швидкої» зафіксувала смерть дитини.

Усі 125 дітей, які їхали поїздом, потрапили до Саратовської інфекційної лікарні. Усі 125 дітей, які їхали поїздом, потрапили до Саратовської інфекційної лікарні. На даний момент відомо, що в лікарні залишаються 86 дітей, семеро перебувають у стані середньої тяжкості.

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Нагадаємо, що восени з росії вдалося повернути жителя Маріуполя Богдана Єрохіна, якого вивезли окупанти. Хлопця, якому мало невдовзі виповнитися 18 років, загарбники мали намір призвати до вс рф. Повнолітнім він став у день повернення до України.

Фото Pixabay

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