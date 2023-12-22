На рідну землю: Україна з рф повернула 12-літнього хлопчика та тіла 66 захисників

Українська влада продовжує повертати з російського полону маленьких українців. Сьогодні стало відомо, що додому повернули 12-річного хлопчика.

Про це у Telegram-каналі написав уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець.

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Хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але через вторгнення росії перебував під окупацією близько 18-ти місяців, ще чотири місяці — на території росії, повідомив обмудсман.

Там дитину примусили навчатись у російській школі.

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«Мама дитини не могла самостійно забрати 12-річного українця через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до нас з проханням допомоги повернути її сина… Це було непросто, але результат того вартий: хлопчик — вдома!» — уточнив Лубинець.

«Тож звертаюся до кожного: якщо вам відомо про примусово переміщену або депортовану Росією українську дитину, повідомте про це нашу інституцію. Адже тільки держава може гарантувати безпеку в поверненні додому своїх громадян з території рф», — додав омбудсман.

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За даними українського проєкту «Діти війни», близько 20 тисяч українських дітей було депортовано або вимушено переміщено з окупованих територій України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна та дитячого омбудсмена рф марії львової-бєлової за підозрою в незаконній депортації дітей з окупованих територій України до росії.



Сьогодні також Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 66 солдатів, які боронили країну від російського вторгнення.

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Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл провели за допомогою Об'єднаного центру при СБУ, Міністерства внутрішніх справ, ЗСУ, Головного управління ДСНС у Сумській області і не тільки.

У штабі уточнили, що ЗСУ забезпечать доставку тіл та останків до спеціальних установ, які передадуть їх правоохоронцям та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, Україна та росія вже досить довгий час не проводять обмін полоненими. Країна-агресор заморозила цей процесс. Останній обмін відбувся у серпні.

Родини українських військовополонених проводять акції, щоб утримати фокус уваги влади та суспільства на питанні повернення наших захисників. Вони також звертаються до світової спільноти із закликом вплинути на те, що українських військовополонених обміняли.

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