Росіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє жінок
У неділю, 24 грудня, російські загарбники вкотре показали, що для них немає нічного святого: напередодні Святвечора, коли православні намагаються дотримуватися посту, російські нацисти вчергове обстріляли Херсонську область.
Внаслідок атаки отримали поранення дві жінки, повідомили у Херсонській ОВА.
«Сьогодні під російським вогнем була Білозерка. В результаті обстрілу постраждала 36-річна місцева жителька. У неї — акубаротравма. Їй надали допомогу на місці», — говориться у повідомленні.
Крім того, росіяни атакували ще й Комишани. У 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.
Зазначимо, що після звільнення ЗСУ правобережжя Херсонської області частина регіону перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Так, в ніч на 24 грудня росіяни обстріляли Херсон. Внаслідок ударів постраждали дев'ятеро людей, також є загиблі. Областна прокуратура почала розслідування за фактом масованного обстрілу обласного центру.