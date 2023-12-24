Росіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє жінок

У неділю, 24 грудня, російські загарбники вкотре показали, що для них немає нічного святого: напередодні Святвечора, коли православні намагаються дотримуватися посту, російські нацисти вчергове обстріляли Херсонську область.

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Внаслідок атаки отримали поранення дві жінки, повідомили у Херсонській ОВА.

«Сьогодні під російським вогнем була Білозерка. В результаті обстрілу постраждала 36-річна місцева жителька. У неї — акубаротравма. Їй надали допомогу на місці», — говориться у повідомленні.

Наслідки обстрілу селища

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Постраждали мирні будинки

Крім того, росіяни атакували ще й Комишани. У 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

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Зазначимо, що після звільнення ЗСУ правобережжя Херсонської області частина регіону перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, в ніч на 24 грудня росіяни обстріляли Херсон. Внаслідок ударів постраждали дев'ятеро людей, також є загиблі. Областна прокуратура почала розслідування за фактом масованного обстрілу обласного центру.



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