Жорстокі терористичні обстріли: Зеленський відреагував на дії росіян проти жителів Херсону

Ліквідація наслідків масованих обстрілів окупантами Херсону тривала всю ніч.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму Telegram-каналі.

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«Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо — саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях», — написав Зеленський.

За словами президента, від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки.

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Один з постраждалих будинків

«Є поранені, серед них дитина. Усім постраждалим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним. Усі необхідні служби, наші рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла», — написав Зеленський.

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Він також висловив подяку всім, хто працює в будні, й у свята, і вдень, і вночі, аби дати українським містам і селам можливість жити.

«І я вдячний кожному й кожній, хто робить усе, аби російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари», — написав Зеленський.

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Також глава держави опублікував разом з дописом і фото наслідків російських ударів.

Росіяни б'ють просто по житлових квартах міста

Зазначимо, що в ніч проти неділі, 24 грудня, російські війська масовано обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів постраждали дев'ятеро людей (серед них 15-річна дитина). Крім того, відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Також окупанти значно пошкодили газову мережу у центральному районі Херсона. Від ранку фахівці підприємства ремонтують пошкоджені ділянки.

Зауважимо, що рік тому в напередодні Різдва ворог теж цинічно завдав масштабного удару по Херсону. Тоді загинули 10 людей, а ще 62 отримали поранення. З тих пір удари здійснюються регулярно, ворог активно використовує артилерію і керовані авіаційні бомби.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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