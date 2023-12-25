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Відомий український актор Богдан Колесник загинув на фронті

9:11 25 грудня 2023
Богдан Колесник

Невдовзі після загибелі на фронті актора Андрія Павленка не стало й його колеги — актора театру та кіно Богдана Колесника.

«Ще одна втрата… Виконуючи бойове завдання, загинув наш колега, талановитий український актор Богдан Колесник. Світла памʼять нашому Герою! Залишились дружина і маленька донечка… Глибокі співчуття близьким Богдана», — написала у соцмережах актриса Ольга Сумська.

Богдан Колесник

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Богдан Колесник служив у театрах «Особистості», «Український сучасний театр». Він відомий глядачам за роботами у серіалах «СуперКопи», «Опер за викликом», «Топтун», «Маестро» та «Виходьте без дзвінка». Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну він пішов добровльцем у ТРО. Акторові було 36 років.

Нагадаємо, що вліткупід час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув відомий український актор Олексій Хільський.

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Фото зі сторінки Ольги Сумської

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