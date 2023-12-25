Білоруський політичний оглядач Артем Шрайбман, який був змушений залишити білорусь, підтвердив виданню Delfi, що доля олександра лукашенка залежить від ситуації на фронті в Україні та конфронтації росії із Заходом.

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«У певному сенсі ми стали заручниками ситуації, за якої на фронтах російсько-української війни визначається якщо не все, то дуже багато чого. Зокрема поведінка лукашенка у зовнішній політиці, — вважає він. - Зараз білоруська влада готується до найстерильнішої виборчої компанії, яка відбудеться на початку наступного року — це вибори до парламенту, до місцевих рад, а також створення нового органу влади, який очолить лукашенко, — Всебілоруських народних зборів. Це буде скоріше схоже на таку північнокорейську кампанію, якщо говорити про можливості для опозиції».

Також Шрайбман додав, що заморожування війни, тобто повне припинення бойових дій в Україні, зараз виглядає не найімовірнішим сценарієм:

«Жодна зі сторін не сигналізує про своє бажання припинити військові дії. Це зрозуміло з точки зору України, потрібно звільняти свою територію, і будь-яка зупинка війни тільки дасть росії час на перепочинок. З точки зору росії ми бачимо, що є мінімальний план — хоча б повністю зайняти територію Донбасу. Тому поки що на найближчі місяці заморожування війни не є головним сценарієм.

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Мені здається, що заморожування війни було б і для лукашенка не найкращим варіантом. Це означало б, що він і його послуги як військового союзника з часом стали б менше цінуватися в кремлі, і увага кремля могла б повернутися до більш інтенсивного педалювання процесу інтеграції білорусі. А ось продовження війни невисокої інтенсивності — це найкращий сценарій для лукашенка, тому що в цьому випадку він продовжить отримувати російську підтримку як військовий союзник. білорусь зараз отримує розстрочку на старі та нові кредити, вона купує газ і нафту за дешевими цінами".

Тим часом експерти довели причетність білорусі до викрадення українських дітей.

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Також нещодавня поява лукашенка з помітним тремором голови викликала тривожны чутки про стан здоров'я самопроголошеного очільника білорусі.

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