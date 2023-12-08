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Ожиріння та артроз: стали відомі офіційні діагнози лукашенка

15:03 8 грудня 2023
лукашенко

Здоров'я самопроголошеного очільника білорусі, який прокоментував чутки навколо свого самопочуття, знову стало популярною темою для обговорення. Цього разу через його появу перед камерою з помітним тремором голови. Виникли коментарі та медичні висновки з цього питання. Редакція телеграм-каналу «Белые халаты» зібрала всю наявну інформацію про здоров'я диктатора.

«Наглядають та лікують олександра лукашенка в державній установі „Республіканський клінічний медичний центр“. Жодних електронних записів історії хвороби не ведуть, усі висновки видають в єдиному екземплярі, і в базі лікарні їх не зберігають, близько року тому було зламано базу даних „Лєчкомісії“, і жодних медичних даних лукашенка не знайшли, крім довідки про ковід, достовірність якої сумнівна. Перед візитом у лікарні працює особиста служба безпеки, яка перевіряє все, починаючи від особистостей персоналу на зміні. Журналістам відомо про щонайменше два випадки, коли до медпрацівників застосовували фізичну силу (били)».

Щодо діагнозів, то за даними телеграм-каналу, у лукашенка порушення жирового обміну III ступеня (ожиріння), цукровий діабет, ампутація пальця стопи у зв'язку з ускладненнями.

«Дієти пацієнт не дотримується, хоча алкоголь не вживає зовсім. Сечокам'яна хвороба. У 2018 році був епізод ниркової коліки, коли лукашенка доправили в лікарню вночі, екстрено і ендоскопічно встановили стент у сечовід. Операція пройшла з ускладненнями. Артроз лівого колінного суглоба, двічі оперований — артроскопія (на початку 2000-х і в районі 2010 року)».

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Раніше повідомлялося, що лукашенко розкрив секрет агресивності путіна — вся справа в спеціальних ін'єкціях.

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