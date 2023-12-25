Зниклого три тижні тому Навального знайшли в умовах вічної мерзлоти

Російського політика Олексія Навального, якого в серпні засудили до ув'язнення, знайшли у виправній колонії № 3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу, повідомили у команді політика.

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«Сьогодні його бачив адвокат. Олексій в порядку», — повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш (внесена до реєстру «іноагентів» у росії).

Про місцезнаходження Навального не було відомо майже три тижні.

«Він у колонії ІЧ-3 у Харпі „Полярний вовк“, Ямало-Ненецький автономний округ — одна з найпівнічніших і найвіддаленіших колоній взагалі. Умови там жорсткі, з особливим режимом у зоні вічної мерзлоти. Туди дуже складно дістатися, і там немає систем доставки листів ФСІН-лист або Zonatelecom», — написав соратник Навального Іван Жданов (внесений в росії до реєстру «іноагентів»).

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Донедавна Навальний перебував у Володимирській області у колонії суворого режиму. Але недавно стало відомо, що він звідти зник.

У понеділок, 11 грудня, мало відбутися засідання суду. Навального на нього не вивели навіть по відеозв'язку. Напередодні зникнення політик мав проблеми зі здоров'ям.

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Жданов стверджує, що до прибуття Навального на Ямал готувалися заздалегідь.

«Глава ФСІН Аркадій Гостєв був там у квітні, можливо, тоді й ухвалили рішення про переведення Олексія туди», — повідомив він, інформує ВВС News.

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Як писали «ФАКТИ», Захід хоче обміняти Навального на російського кілера, який засуджений до довічного ув'язнення в Німеччині.

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